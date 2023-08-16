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Спорт

ФК «Псков» вошел в тройку лучших спортивных школ по версии ОФФ «Северо-Запад»

17.08.2023 15:09|ПсковКомментариев: 0

ФК «Псков» вошел в тройку лучших спортивных школ по версии ОФФ «Северо-Запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Объединение оценило спортивные школы по трем ключевым показателям: спортивным результатам, уровню менеджмента и работе в области медиа и маркетинга. В рейтинг вошли клубы, участвующие в первенстве СЗФО по футболу среди юношей трех возрастных категорий — до 18 лет, до 17 лет и до 16 лет.

По итогам анализа работы спортивной школы были составлены рейтинги по каждому из трех показателей. В зависимости от позиции в рейтинге клуб получал от 1 до 5 баллов. Полученные баллы суммировались, чтобы определить лучшие учреждения.

Спортивные результаты оценивались по общему количеству очков, набранных командами, и их турнирному положению. В части медиа и маркетинга учитывалось качество организации трансляций, ведение соцсетей, соблюдение коммерческих требований и проведение активностей. Уровень менеджмента определялся по организационно-административной работе, выполнению регламентных норм и соблюдению принципов fair-play.

Лидерами общего рейтинга по состоянию на 1 августа 2023 года стали петербургский «Алмаз-Антей» (14 баллов), СШ «Ленинградец» из Ленинградской области (13 баллов), калининградская «Балтика» и ФК «Псков» (по 11 баллов).

По итогам сезона 2023 года ОФФ «Северо-Запад» поощрит три лучшие спортивные школы. Вознаграждение за первое место составит 150 тысяч рублей, за второе место — 100 тысяч рублей, за третье место — 50 тысяч рублей. Средства могут быть использованы учреждением на покупку экипировки и инвентаря по согласованию с ОФФ «Северо-Запад», обучение тренеров и иные нужны.

Отдельными наградами будут отмечены три лучших специалиста клубов в области медиа и маркетинга. 

Теги: #ФК Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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