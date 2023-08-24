Спорт

Великолукские футболисты взяли третье место на турнире СЗФО

Великолукская СШОР «Экспресс» заняла третье место на первенстве Северо-Западного федерального округа среди мальчиков до 14 лет, которое завершилось в Великих Луках в пятницу, 25 августа. Об этом сообщает Объединение федераций футбола Северо-Запада.

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

В поединке за бронзовые медали великолучане обыграли «Динамо-Центр» из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. Голами в первом тайме отличились Платон Лямин и Матвей Яковлев.

В финале за первое и второе места сошлись калининградские СШ-5 и «Балтика». В серии пенальти выиграла СШ-5 после ничьи 1:1 в основное время.

Первенство СЗФО среди команд 2010 года рождения проходило с 18 августа на стадионе «Экспресс». В соревновании принял участие 12 команд из шести регионов Северо-Запада.