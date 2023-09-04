Спорт

Новые байдарки и каноэ закупят для спортивных школ Пскова

Около 14 млн рублей направят за закупку инвентаря для спортивных школ в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова в этом году серьезно обновляем техническую базу городских спортивных школ. Часть денег выделили из бюджета города. Готовимся к закупкам», - написал Борис Елкин.

Оборудование для занятий 26 видами спорта закупят для семи городских спортивных школ. Всего в перечне около 100 наименований инвентаря.

«Подобное обновление было 12 лет назад, но раза в два меньше. Среди крупных покупок – лодки для академической гребли, байдарки и каноэ. Впервые оборудование для занятий, в том числе инклюзивных, получит школа конного спорта. Всего на приобретение спортинвентаря будет направлено около 14 млн рублей», - отметил градоначальник.