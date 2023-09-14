Спорт

Псковские спортсменки прияли участие в всероссийском турнире по фехтованию

Псковские спортсменки прияли участие в всероссийском турнире по фехтованию на шпагах «Золотая осень», который проходил с 11 по 12 сентября в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменок.

В турнире приняли участие девушки 2009 года рождения и младше, это 160 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Псковской области. Команду Пскова представляли Ева Белоцерковская, Алёна Павлова и Татьяна Петрова.

В личных соревнованиях за вход в 8-ку сильнейших вошла Ева Белоцерковская.

«Псковская область в первые в истории пробилась так высоко в рейтинг восемь . Благодаря своему труду и упорству Ева Белоцерковская в восьмерке! Это только первые соревнования нового сезона и такой успех!» – рассказали представители спортсменок.