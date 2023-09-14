Спорт

Футбольный клуб «Псков» готовится к игре первенства объединения «Северо-Запад»

Первые матчи первенства объединения федераций футбола «Северо-Запад» среди мальчиков не старше 2011 года рождения стартовали на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 18 сентября. Футбольный клуб «Псков» встретится на своем поле с СШ №2 в 14.50, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.

В межрегиональном турнире выступят 14 спортивных школ из Калининграда, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. На первом этапе участники разделены на три группы: две состоят из пяти команд, а одна — из четырех.

В четвертьфинал напрямую выйдут по два лидера каждой группы. Также четвертьфиналистами станут две лучшие команды среди занявших третьи места, при этом в квинтетах «А» и «Б» не будут учтены результаты с соперниками, занявшими пятые места.

Матчи пройдут в формате двух таймов по 30 минут. Финальный день турнира, который состоится 24 сентября, примет стадион «Локомотив».

Все игры в прямом эфире покажет YouTube-канал ОФФ «Северо-Запад».