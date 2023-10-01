Псковские спортсмены стали лучшими на всероссийских соревнованиях по брейкингу

Спортсмены Псковской области стали лучшими на всероссийских соревнованиях по брейкингу «Break Rumble». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители команды.
Фото здесь и далее: команда хип-хоп центра «Хоть отбавляй»
В эти выходные Хабаровский край принимал у себя танцоров страны – в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов Дальнего Востока, Краснодарского Края, Республики Татарстан, Ленинградской, Московской, Псковской, Кемеровской, Ростовской и Калужской областей.
Регион представляла команда хип-хоп центра «...Хоть Отбавляй!».
Результаты:
Сейчас спортсмены только возвращаются из Хабаровска домой. Теперь им предстоит показать себя на следующих этапах соревнований в ноябре 2023 года - Кубок России, всероссийские и международные соревнования в Москве, а также всероссийские соревнования в Нижнем Новгороде.
Тренирует сборную Псковской области по брейкингу Кирилл Кочнев.