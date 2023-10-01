Кубок региона по зимнему плаванию разыграют в Пскове

Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» разыграют в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.
Афиша: федерация зимнего плавания Псковской области
«Мы приглашаем к участию искателей новых ощущений, моржей всех уровней подготовки. Короткая дистанция в соревнованиях по зимнему плаванию – 25 метров, под силу любому. Главное – преодолеть свой страх перед холодной водой! Наградой каждому станут: потрясающие эмоции, фирменная медаль участника, электронный диплом с личным временем, укрепление иммунитета, +100 к самооценке и незабываемые фотографии на фоне главных достопримечательностей города Пскова», – рассказали в федерации
Программа соревнований:
10.00 - 10.40 – мандатная комиссия;
11:00 - построение участников;
11:15 - старт 25 м вольный стиль;
12:15 - старт 50 м вольный стиль;
13:15 - церемония награждения.
Адрес: Псков, городской пляж (ориентир Красноармейская набережная, 16А)