Спорт

Соревнования по скандинавской ходьбе провели в Пскове

Всероссийский день ходьбы в Пскове отметили соревнованиями в дисциплине «Скандинавская ходьба». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

30 активных участниц разных возрастов прошли дистанцию 2 км по осеннему Дендропарку. Первое место заняла Ольга Трифоненко, «серебро» завоевали Галина Покараева и Нина Солнышкина, «бронзу» – Галина Гордиенко.

«Праздник собрал как совсем юных участниц, так и девушек "мудрого" возраста, показывающих своим примером, что можно быть открытыми движению и радости жизни в любом возрасте! Заряженные энергией спорта, дружбы и любви движемся вперед к новым ощущениям, достижениям, личным вершинам и рекордам!» – отметили организаторы мероприятия.

В администрации добавили, что скандинавская ходьба совмещает в себе несколько видов фитнеса: аэробику, ходьбу, элементы лыжного спорта и бега. Использование палок позволяет равномерно перераспределить нагрузки на разные части тела, вовлечь большое количество мышц в работу.