Спорт

Две медали завоевали псковичи на турнире по дзюдо и самбо в Гатчине

Две медали завоевали псковские спортсмены на открытом турнире Федерации дзюдо и самбо Гатчинского района Ленинградской области среди юношей и девушек 2011-2014 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

10 учащихся спортивной школы «Мастер» приняли участие в соревнованиях под руководством тренеров Сергея Фомина и Кирилла Романова.

«Золото» получил Михаил Андронов, второе место занял Иван Романов.