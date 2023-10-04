Спорт

Псковичи заняли призовые места на первенстве СЗФО по дзюдо

Псковичи заняли призовые места на первенстве СЗФО по дзюдо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

6 октября в Сыктывкаре состоялось первенство СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. По результатам соревнований двое спортсменов клуба единоборств «Спортивное единство» встали на пьедестал почета:

Кирилл Кротов (60 кг) - 2 место;

Артём Журавлев (60 кг) - 3 место.

Согласно требованиям ЕВСК Кирилл Кротов выполнил спортивный разряд по дзюдо «Кандидат в мастера спорта» и отобрался на первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое пройдёт в начале ноября в Барнауле.