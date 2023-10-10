Спорт

Псковские курсанты завоевали золотые медали на соревнованиях по самбо

Сильнейшие спортсмены региона приняли участие в областном чемпионате по самбо и боевому самбо, который состоялся в Пскове. Все курсанты, отстаивавшие честь Псковского филиала университета ФСИН России на этих соревнованиях, стали победителями или призерами состязаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Так, курсант Марина Малимонова заняла первое место по самбо в весовой категории до 50 кг.

Шарип Хасаев взял «золото» в состязаниях по самбо в весовой категории до 53 кг и стал победителем чемпионата по боевому самбо в весовой категории до 58 кг.

Курсант Ильяс Дацаев одержал победу в соревнованиях по боевому самбо и стал бронзовым призером состязаний по самбо в весовой категории до 88 кг.

Первое место по самбо в этой весовой категории занял курсант Адам Хаджиев, по боевому самбо он завоевал серебряную медаль.

В весовой категории до 71 кг «серебро» досталось Исрапилу Цугаеву, а «бронза» – Асхабу Баханаеву.