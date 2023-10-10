Спорт

Спортивную площадку установят в псковской деревне Спасовщина до конца года

Воркаут-площадку установят в деревне Спасовщина Псковского района до декабря текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Такое решение принято в рамках личного приема граждан полномочным представителем президента Российской Федерации в СЗФО Александром Гуцаном. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в приеме приняла участие его заместитель Нинель Салагаева.

С просьбой установить спортивный объект обратилась заведующая Спасовщинского ФАПа Людмила Фурман. Она рассказала, что для физического развития детей и вовлечения молодежи в занятия спортом необходима современная спортивная зона. Детская площадка есть, а вот спортивной — нет, посетовала женщина.

Нинель Салагаева проинформировала, что с руководством Псковского района вопрос проработан. Контракт на производство и поставку площадки уже заключен. Монтаж спортивного объекта будет завершен до декабря этого года.

В пресс-службе отметили, что власти региона на протяжении ряда лет ведут работу над развитием спортивной инфраструктуры, установкой площадок различного формата. Начиная с 2019 года, в основном за счет внебюджетных источников, было установлено свыше 250 воркаут и 25 детских площадок. А в прошлом году уже в том числе и в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» открыты еще 95 объектов: большие и малые детские площадки, воркаут и ГТО. С начала текущего года установлено ещё 20 объектов.

Александр Гуцан по итогу обсуждения уточнил, довольна ли заявительница решением вопроса.

«Рады, что площадка будет сделана быстро. Будем ждать», - ответила Людмила Фурман.