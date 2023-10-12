Спорт

Футбольный клуб «Псков» не сможет поехать на турнир в Сочи из-за денег

Футбольный клуб «Псков», ставший чемпионом Псковской области по футболу в формате 8х8, скорее всего, не примет участие во всероссийском турнире, который пройдёт в Сочи с 1 по 7 ноября, пишет Telegram-канал «ПЛН. Спорт».

Фото: «ПЛН. Спорт» / Telegram

Ветераны псковского футбола выиграли сначала городские, а затем и областные соревнования, победив на опыте более молодых соперников, но из-за отсутствия финансирования вынуждены пропустить главный турнир.

Игроки были готовы сами оплатить проживание, но в итоге оказались полностью предоставлены сами себе, не получив денег даже на билеты до места проведения соревнований.

Финальный этап чемпионата России по футболу 8х8 в Сочи впервые прошел в прошлом году, в нем приняли участие 58 команд из 34 регионов страны.