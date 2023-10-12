Спорт

Депутат Госдумы Дмитрий Пирог проведет мастер-класс по боксу в Великих Луках

Депутат Госдумы, чемпион мира по версии WBA в среднем весе в 2010-2012 годах Дмитрий Пирог проведет мастер-класс по боксу в Великих Луках сегодня, 13 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Встреча с титулованным спортсменом пройдет в рамках 25-го традиционного регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова.

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Онлайн-трансляцию мастер-класса можно смотреть по ссылке.

Главным событием юбилейных состязаний станет матчевая встреча спортсменов Псковской области и Забайкальского края. На ринг боксеры выйдут 13 октября в 18.00.

«Мы увидим восемь боев в разных весовых категориях. Завершит матчевую встречу бой тяжеловесов – великолучанина Сергея Егорова и боксера Забайкалья Даниила Колотовкина», - добавил Александр Козловский.