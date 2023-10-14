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Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по летнему биатлону прошли на базе «Юность»

14.10.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат и первенство Псковской области по летнему биатлону прошли на территории спортивной базы «Юность» в Островском районе. 

Фото здесь и далее: Александр Фёдоров

Главный судья Елена Вайгина сообщила, что это первые соревнования подобного ранга на территории региона. На старт вышли представители Пскова, Себежа, Великих Лук, Невеля и Острова. Самыми многочисленными сборными были команды из Пскова и Себежа. Биатлонисты бежали кросс без винтовки, на стадионе брали оружие в руки и стреляли по мишеням: юные спортсмены из пневматической винтовки, а взрослые спортсмены из винтовок, используемых в большом биатлоне.

В соревнованиях участвовали как новички, так и хорошо известные спортсмены, такие как Ольга Калина, Александр Кузьмин, Глеб Макеев.

 

«В настоящее время самая сильная сборная представляет областной центр. Поэтому ничего удивительного, что все первые места у биатлонистов из Пскова. Среди мужчин на дистанции 10 км победу отпраздновал Максим Лебедев, его товарищи по псковской сборной заняли второе и третье места. Это Александр Кузьмин и Никита Логинов. У женщин первое и второе места также у прекрасной половины псковской команды - Ольги Калины и Марии Васильевой», - отметили организаторы.

Среди юношей 15-16 лет на дистанции 6 км победил Георгий Пыхтин (Псков). Карина Савченко в этой же возрастной группе на пятикилометровке заняла первое место (Псков).

В группе 13-14 лет на дистанции 4,8 км победу отпраздновал Глеб Макеев, он уже успешно выступает на российских соревнованиях. Олеся Губарева победила на «четырехкилометровке».

В группе 11-12 лет лучшим стал Денис Оленев на дистанции 4 километра, на дистанции 3,2 км лучшей была Татьяна Паранина. В младшей возрастной группе (10 лет) на дистанции 1,5 км победили: у девочек - Полина Макеева, у мальчиков - Дамир Гильярди.

После окончания соревнований победители и призеры получили заслуженные награды.

Текст и фотографии Александра Федорова.

Теги: #биатлон #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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