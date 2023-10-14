Спорт

Футболисты псковского УФСИН в третий раз победили на первенстве «Динамо»

Определился победитель соревнований по мини-футболу всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» среди команд силовых ведомств Псковской области. Золотые медали и переходящий кубок первенства завоевала сборная УФСИН России по региону, подтвердив звание сильнейших третий год подряд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Спортивное мероприятие проходило в городе Пскове с 9 по 16 октября на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Всего в турнире приняло участие семь команд, разделенных на две группы. Команда УФСИН выступила в свой подгруппе, не проиграв ни одного матча сильным соперникам: командам Росгвардии (6:1), пограничного управления (6:1), Псковского филиала университета ФСИН России (7:2).

«Основная борьба за лидерство развернулась в полуфинале и финале. На пути к футбольному Олимпу представители пенитенциарного ведомства встретились со сборной УМВД. Основное время не выявило победителей (счет матча 2:2) и только серия пенальти расставила точки над i – 4:3 в пользу сотрудников уголовно-исполнительной системы», - рассказали в ведомстве.

В финальном поединке за главный приз соперником УФСИН России по Псковской области по результатам сыгранных матчей стала сборная пограничного управления. Итогом спортивной схватки стала убедительная победа УФСИН со счетом 5:1. Сборная сумела удержать переходящий кубок первенства «Динамо» по мини-футболу среди силовых структур Псковской области и в 3-й раз подряд стала золотым призером чемпионата.

В ведомстве добавили, что прошедшая неделя для ряда игроков пенитенциарного ведомства ознаменовалась еще одним событием. В составе сборной футбольного клуба «Стрела» сотрудники Артем Лаврентьев (УФСИН), Кирилл Рудаков и Владислав Орлов (отдел по конвоированию) выиграли «серебро» областных соревнований по футболу в формате 11x11.