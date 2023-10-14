Турнир по самбо «Новичок» состоялся в Пскове

Турнир по самбо среди юношей и девушек 2013-2017 годов рождения «Новичок» прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова
В соревнованиях приняли участие команды Стругокрасненского района, Себежа и Пскова.
Под руководством тренеров Дмитрия Алекминского, Дмитрия Михайлова, Елены Ивановой учащиеся псковской спортивной школы «Мастер» завоевали:
«Поздравляем, молодцы!» - добавили в администрации Пскова.