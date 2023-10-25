Спорт

Российский футболист нокаутировал арбитра

Футболист ударил арбитра в матче любительской лиги AFL в Краснодаре. Инцидент произошел 28 октября во время встречи команд «Изумруд» и «Тлюстенхабль».

На 17-й минуте первого тайма защитник «Тлюстенхабля» Антон Гапон нарушил правила на сопернике, пишет РИА Новости. Арбитр встречи подозвал провинившегося и показал ему желтую карточку. Гапону решение судьи не понравилось. Футболист ударил рефери в лицо, после чего тот упал на газон.

Матч сразу остановили и присудили «Тлюстенхаблю» техническое поражение. Арбитр пришел в себя после помощи медицинского персонала.