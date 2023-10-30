Спорт

Проект ВЛГАФК получил спецприз международного студенческого олимпийского форума

Проект студентки Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Юли Смирновой «Олимпийский диктант» получил специальный приз Белорусской ассоциации студенческого спорта в рамках VI Международного студенческого олимпийского форума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил эксперт форума, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, вице-президент Великолукской олимпийской академии, кандидат исторических наук, профессор Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Белорусская ассоциация студенческого спорта

«Из 10 представленных проектов специальный приз получили два. Один из них достался Юлии Смирновой, которая представила проект "Олимпийский диктант"», - рассказал Дмитрий Белюков.

Форум «Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и олимпийское образование» начал свою работу 1 ноября в штаб-квартире Национального олимпийского комитета в Белоруссии. На мероприятии собрались студенты и магистранты учреждений высшего образования из Белоруссии и России, молодые люди представили свои инновационные проекты в области олимпийского образования, студенческого спорта, волонтерства и олимпийского движения.

Проект Юли Смирновой «Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которую проводят для проверки знаний с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма. Подробнее можно узнать по ссылке.