Спорт

Свыше 20 команд поборются за кубок Псковской области по зимнему плаванию

Открытый Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» пройдет на городском пляже в Пскове 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Старт участников - с 11:00 до 13:20, награждение в 13:30. В Кубке примут участие представители из 21 команды из 13 городов РФ и Белоруссии (Псков, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Кингисепп, Всеволожск, Петрозаводск, Киров, Павловский Посад, Гатчина, Брянск, Нижний Новгород, Великие Луки, Полоцк).

Участники преодолеют дистанции 25 м и 50 м вольным стилем.