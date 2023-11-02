Первенство Псковской области по волейболу состоялось среди юношей и девушек до 14 лет

Первенство Псковской области до 14 лет среди юношей и девушек состоялось 2-4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».
Итоги среди девушек:
«Хорошую игру показали юные красавицы, в крайний день порадовали зрителей два раза пятью партиями, в упорной борьбе команда из города Пскова вырывает первое место. Главный тренер команды Цветкова Анжела Геннадьевна, тренер команды Муштукова Ольга Владимировна», – рассказали в спортшколе.
Итоги среди юношей:
«Желаем юношеской команде удачи на первенстве СЗФО среди юношей до 14 лет в городе Вологда с 10 по 20 декабря 2023 года. Главный тренер Иванов Сергей Владимирович, тренер Михайлова Валентина Николаевна, Григорьева Наталья Владимировна», – добавили в спортшколе.