Спорт

Полицейские в Великих Луках соревновались в стрельбе из табельного оружия

Соревнования по стрельбе из табельного оружия прошли в ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: ОМВД России по городу Великие Луки

На учебном полигоне в Великолукском районе 32 участника из восьми команд продемонстрировали свое мастерство владения пистолетом Макарова. По условиям состязаний стражам правопорядка было необходимо выполнить скоростную стрельбу со сменой магазина на дистанции 25 метров.

В результате напряженной спортивной борьбы в командном зачете победу одержала сборная команда отдела по работе с личным составом и службы тылового обеспечения. Второе место заняла команда отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Третье место – у представителей экспертно-криминалистического отдела.

В личном первенстве среди мужчин первого места удостоен начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Андрей Калинин. «Серебро» завоевал специалист направления профессиональной подготовки лейтенант полиции Андрей Цветков. На третьем месте – полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых сержант полиции Сергей Волков.

В личном зачете среди женщин победительницей стала старший эксперт ЭКО майор полиции Виктория Чвалаева. Второе место досталось старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК майору полиции Александре Макаровой. А третье место присуждено сержанту внутренней службы Варваре Посновой.