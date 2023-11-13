Спорт

Лучших спортсменов и тренеров Псковской области наградят 15 декабря

Ежегодная торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров Псковской области «Бал чемпионов-2023» состоится 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Мероприятие проводят в целях развития спорта высших достижений, пропаганды здорового образа жизни, поощрения спортивных успехов лучших спортсменов области и их тренеров.

Ознакомиться с положением можно по ссылке. Прислать кандидатуры до 22 ноября можно на электронный адрес: sportrezerv@csppskov.ru. Вопросы можно задать по телефону: +79602210840 (Сергей Бухаров).