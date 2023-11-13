Спорт

День киберспорта пройдет в Пскове

Форум «День киберспорта» пройдет в Пскове 20 ноября в рамках всероссийского форума «Лидеры киберспорта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Участников форума ждет насыщенная программа, где выступят эксперты сферы киберспорта, которые расскажут об истории развития киберспорта, об историях успеха от игрока до комментатора соревнований International, о деятельности Федерации компьютерного спорта России, а также представят информацию о соревнованиях, в которых можно принять участие, ответят на вопросы по присвоению спортивных разрядов и попаданию в сборную Псковской области, а также расскажут о проектах в Псковской области.

Мероприятие состоится в 10:30 на площадке колледжа ПсковГУ на улице Яна Фабрициуса, 16. Регистрация заканчивается 18 ноября в 18.00, она проходит по ссылке. 75 первых участников форума, прошедших подтверждение регистрации, получат памятные сувениры.

По итогам форума будет сформирована команда из пяти участников форума, которые будут представлять Псковскую область на всероссийском форуме «Лидеры киберспорта» с 30 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге. Поездка оплачивается организаторами.

Форум «Лидеры киберспорта» объединит спортсменов со всей страны. В рамках мероприятия участники смогут встретиться с экспертами разных сфер киберспорта, обменяться опытом реализации проектов, прослушать уникальные лекции, принять участие в интерактивных зонах (PS5).