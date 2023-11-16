Спорт

Более 1 млн рублей готовы направить на установку хоккейной площадки в порховской деревне Полоное

Администрация Порховского района заказала поставку и монтаж оборудования хоккейной площадки в детско-спортивном парке в деревне Полоное – в районе домов №№17, 18 и 19 на улице Аудрини. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В комплектацию площадки размером 20х40 метров должны входить борта, калитки, технологические ворота, защитное ограждение и крепежные элементы.

Срок поставки – до 15 мая 2024 года. Поставщика определят 28 ноября 2023 года.

Начальная цена контракта – 1 млн 290 тысяч рублей. Источник финансирования – бюджет Порховского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов (в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды»).