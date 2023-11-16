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Спорт

Почти 450 спортсменов приедут в Псков на соревнования по кудо

17.11.2023 13:11|ПсковКомментариев: 0

Почти 450 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по кудо в псковском спорткомплексе «Олимп» 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области

На соревнования приедут спортсмены из Архангельска, Калининграда, Ухты, Инты, Череповца, Вологды, Выборга, Пскова, Печор, Острова, Порхова, Великих Лук и Санкт-Петербурга. Псковскую область представят 107 бойцов. 

Соревнования будут отборочными для первенства России, которое пройдёт в декабре, и для чемпионата России, который пройдёт в феврале. Только два первых места в своей весовой категории отправятся представлять регионы на федеральном уровне.

Теги: #спорт #кудо #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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