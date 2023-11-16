Спорт

Итоги первого регионального чемпионата по робофутболу подвели в Пскове

Первый открытый региональный чемпионат по робофутболу прошел в детском технопарке «Кванториум Псков». В нем приняли участие 32 команды школьников из Печор, Себежа, Великих Лук, Палкино и Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе технопарка.

Фото здесь и далее: детский технопарк «Кванториум Псков»

«На площадку спортсмены приехали уже с собранными роботами, для их создания используются различные конструкторы. Роботов нужно не просто собрать, но и запрограммировать, чтобы управлять ими с помощью смартфона или другого устройства», - рассказал организатор чемпионата Игорь Лубягин.

С этой задачей участники отлично справились, поскольку часть из них уже несколько лет занимаются робототехникой в своих школах или организациях допобразования, для тех, кто впервые столкнулись с такой задачей, организаторы отправляли обучающие видеоролики.

Если в обычном футболе на поле играет целая команда, то в робо-версии нужно всего два игрока - нападающий и вратарь. Участники соревновались в двух категориях - юниоры и профессионалы. Среди младших призовые места забрали школьники гимназии №29 города Пскова (Илья Кобзарев, Денис Азаренков, Никита Нечаев, Дмитрий Рундо, Илья Абрамовский, Артур Беликов). На базе этого учреждения с этого года работает пришкольный «Кванториум».

Лучшими в треке «Профессионалы» стали кванторианцы из детского технопарка «Кванториум Великие Луки» Никита Царев и Арина Пильченкова, второе место заняли ученики школы №6 Великих Лук Максим Шамшур и Максим Кузнецов, а третье место - обучающиеся детского технопарка в Пскове Виктория Гаденова и Павел Савин. Победителей и призеров отметили ценными призами.