Спорт

Открытые областные соревнования по воркауту состоятся в Пскове

Открытые областные соревнования по воркауту Workout Fest-2023 состоятся в Пскове 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото: Street Workout Pskov

Фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнований в два этапа: workout freestyle (фристайл) и троеборье - подтягивание на турнике, отжимание на брусьях (девушки от пола), подъём прямых ног к перекладине.

Возрастные категории в этапе фристайл: от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 до 35 лет. Категории общие для мужчин и женщин.

Возрастные категории в троеборье: от 10 до 13 лет - мужчины, от 14 до 17 лет - мужчины, от 18 до 35 лет - мужчины, от 36 лет и выше - мужчины. От 10 до 17 лет - девушки, от 18 и выше - девушки.

Адрес проведения соревнований: Псков, улица Ротная, 34. Регистрация на соревнования проходит по ссылке до 20 декабря.