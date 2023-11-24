Спорт

Свыше 20 образовательных учреждений Псковской области присоединились к проекту «Футбол в школе»

С нового учебного года 2023/24 к проекту Российского футбольного союза «Футбол в школе» присоединились школы из Псковской области. С 1 сентября в проекте РФС участвуют более 4-х тысяч школ из 83 регионов России, в том числе 22 школы из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Учащиеся МБОУ «СШ г. Новосокольники». Фото: Андрей Лупанов

В рамках проекта учителя проходят онлайн-обучение, а школы получают необходимый спортивный инвентарь. Каждой новой школе-участнице проекта, РФС обещает предоставить методическую поддержку и комплекты инвентаря: мячи, манишки, конусы и специальные маленькие футбольные ворота.

Проект «Футбол в школе» нацелен на привлечение детей и подростков к этой игре. Любой желающий педагог может стать участником масштабного всероссийского фестиваля в рамках проекта.

Фестиваль завершится 20 мая 2024 года. Участвовать в нем могут школы и детские сады в любом регионе России, достаточно зарегистрироваться на портале фестиваля до 9 декабря 2023 года. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.