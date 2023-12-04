Спорт

«СуперФитнес» в Пскове дарит подарки в преддверии Нового года

Клуб «СуперФитнес» в Пскове дарит подарки клиентам в преддверии Нового года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном клубе.

Фото здесь и далее: клуб «СуперФитнес»

Только с 11 по 13 декабря целый год фитнеса с выгодой до 33% и мешочек с подарками каждому! Скорее ставь "+" под постом или набирай номер телефона: 566080, а потом забирай свой супер выгодный подарок, пока кто-то другой тебя не опередил!» - обратились к псковичам в «СуперФитнесе».

Количество подарков ограничено.

Ранее сообщалось, что члены спортклуба «Супер фитнес» сдали нормы ГТО.