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Спорт

Порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения успешным спортсменам меняют в Псковской области

30.11.2023 14:53|ПсковКомментариев: 0

Изменения в закон о физической культуре и спорте в Псковской области одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Новшества подготовлены в связи с необходимостью установления актом правительства Псковской области порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения представляющим Псковскую область и проживающим на ее территории чемпионам России и иным категориям спортсменов, достигших высокого результата по итогам всероссийских или международных соревнований, а также их тренерам.

Принятие изменений повлечет необходимость разработки постановления правительства Псковской области, устанавливающего порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения.

Депутаты приняли соответствующий законопроект в двух чтениях.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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