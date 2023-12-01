Спорт

ПЛН станет онлайн-площадкой «Олимпийского диктанта»

Сайт «Псковской Ленты Новостей» станет онлайн-площадкой для проведения Второй просветительской акции «Олимпийский диктант».

Проект «Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которую проводит Великолукская государственная академия физической культуры и спорта при поддержке Олимпийского комитета России для проверки знаний с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма.

Принять участие в акции можно будет 4 декабря (понедельник) в ВЛГАФК (корпус № 1, аудитория 217). Начало в 11.00. Регистрация с 10.30.

Кроме того, в этом году принять участие в акции можно и в онлайн-формате на сайте Псковской Ленты Новостей с 11.00 до 24.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что проект Великолукской государственной академии физической культуры и спорта «Олимпийский диктант» получил специальный приз Белорусской ассоциации студенческого спорта в рамках VI Международного студенческого олимпийского форума.