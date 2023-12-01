ПЛН станет онлайн-площадкой «Олимпийского диктанта»

Сайт «Псковской Ленты Новостей» станет онлайн-площадкой для проведения Второй просветительской акции «Олимпийский диктант».
Проект «Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которую проводит Великолукская государственная академия физической культуры и спорта при поддержке Олимпийского комитета России для проверки знаний с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма.
Ранее сообщалось, что проект Великолукской государственной академии физической культуры и спорта «Олимпийский диктант» получил специальный приз Белорусской ассоциации студенческого спорта в рамках VI Международного студенческого олимпийского форума.