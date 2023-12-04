Спорт

Юный пскович стал призером всероссийских соревнований по самбо

Юный пскович стал призером всероссийских соревнований по самбо, которые проходили деревне Ямок Тверской области с 27 по 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсмена.

Фото здесь и далее: представители спортсменов

Соревнования по самбо «Отрок» - одни из крупнейших для юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет, они являются отборочными для участия в первенстве России. В соревнованиях состязались 423 спортсмена со всей страны - от Пскова до Сахалина.

Псков на турнире представляли двое атлетов - Захар Петров и Василий Тоечкин. Тренер - Анатолий Сазанский. Василий Тоечкин уступил соперникам из Можайска и Нижнего Новгорода, а Захар Петров, проведя шесть встреч, занял второе место в категории до 71 килограмм и получил право принять участие в первенстве России-2024.