Спорт

Псковичи победили в очередном туре Открытого клубного чемпионата Петербурга по настольному теннису

Команда клуба Nordman провела серию игр в очередном туре в премьер-лиге Открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Этот тур, пожалуй, оказался одним из самых сложных: наши спортсмены встретились с тремя сильными клубами, которые тоже претендовали на победу в лиге. По итогам матчей наша команда смогла обыграть соперников и одержала победу», - отметил Юрий Сорокин.

Прошедшие игры стали предпоследним этапом перед финалом, который состоится 16 декабря. На данный момент команда клуба Nordman является лидером турнирной таблицы. В составе команды играли:

Владимир Сидоренко, мастер спорта международного класса, первая ракетка России;

Никита Артеменко, мастер спорта , четвертная ракетка России;

Глеб Иванов, мастер спорта, победитель молодежного чемпионата страны 2023 года;

Рамиль Мутыгуллин, мастер спорта (капитан команды);

Рамис Туйчиев, мастер спорта;

Иван Таламанов, мастер спорта;

Александр Филиппов, мастер спорта;

Виталий Шудегов, кандидат в мастера спорта (запасной).

«Поздравляем всю команду с победой в очередном этапе! Все спортсмены показали достойную игру! Молодцы! Гордимся и желаем ребятам новых спортивных достижений!» - добавил Юрий Сорокин.