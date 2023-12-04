Псковичи победили в очередном туре Открытого клубного чемпионата Петербурга по настольному теннису

Команда клуба Nordman провела серию игр в очередном туре в премьер-лиге Открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Прошедшие игры стали предпоследним этапом перед финалом, который состоится 16 декабря. На данный момент команда клуба Nordman является лидером турнирной таблицы. В составе команды играли:
«Поздравляем всю команду с победой в очередном этапе! Все спортсмены показали достойную игру! Молодцы! Гордимся и желаем ребятам новых спортивных достижений!» - добавил Юрий Сорокин.