Спорт

Великолукские гимнасты стали призерами всероссийских соревнований

Воспитанники великолукской детско-юношеской спортшколы «Атлетика» стали призерами соревнований по спортивной гимнастике в Смоленске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Среди девочек по программе кандидатов в мастера спорта Анастасия Баранова заняла третье место в опорном прыжке. По программе второго разряда Софья Рябова завоевала первое место в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также второе место на брусьях. В многоборье по программе третьего разряда золотая медаль досталась Ксении Ильговой, а бронза — Софье Никоноровой. Тренирует гимнасток Юлия Горбачкова.

По программе второго разряда среди мальчиков Матвей Константинов получил бронзу в многоборье и кольцах. Весь комплект наград собрал Владислав Сироткин. Он стал победителем на кольцах, вторым в упражнении «конь-махи» и третьим на брусьях. У Федора Цветкова золото в многоборье, упражнении «конь-махи», кольцах, опорном прыжке и на перекладине. Также у гимнаста бронза в вольных упражнениях. Серебро досталось Роману Сироткину в опорном прыжке. Тренер спортсменов Антон Горбачков.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Калининграда, Рязани, Тулы, Ржева, Великих Лук, Электростали, Ногинска, Брянска, Северодвинска, Тулы, Череповца, Новомосковска и Орла.