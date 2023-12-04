Спорт

Каток заливают на острове Дятлинка в Великих Луках

Каток заливают в спортивно-оздоровительном комплексе открытого типа на острове Дятлинка в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Каток планируется открыть к следующим выходным.

Кроме того, на улице Рабочей, у дома №5 также готовится к открытию каток. Еще одна площадка для массового катания, возможно, появится в городском парке.

Напомним, первые открытые катки в Пскове начали свою работу.

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Каток в Летнем саду в Пскове откроют 8 декабря. Техническое открытие катка в Финском парке Пскова состоялось 5 декабря.