Спорт

Пскович Данил Герасимов в очередной раз стал чемпионом России по кикбоксингу

Спортсмен из Пскова Данил Герасимов в очередной раз стал чемпионом России по кикбоксингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент федерации по кикбоксингу Псковской области Сергей Колосов.

Фото: федерация по кикбоксингу Псковской области

Чемпионат России по кикбоксингу проходил в Перми с 27 ноября по 2 декабря. Псковскую область представлял спортсмен из города Пскова Данил Герасимов. Он провел два боя и в очередной раз стал чемпионом России.

Данил Герасимов с 2013 года до сегодняшнего дня ни разу не проиграл первенства и чемпионаты России. Является двукратным победителем первенства Европы, многократным обладателем Кубка мира. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Александра Лоско в псковском отделении спортивного общества «Динамо».