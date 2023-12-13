Команда из Пскова победила на зимнем чемпионате региона по легкой атлетике

Зимний лично-командный чемпионат Псковской области по легкой атлетике состоялся в легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель» в Пскове 8-10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Фото: комитет по спорту Псковской области
В командном зачете среди городов победу одержала команда города Пскова, которую представили легкоатлеты спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» и детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность».
Победители и призеры соревнований: