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Спорт

Региональные соревнования по карате прошли в Пскове

18.12.2023 09:37|ПсковКомментариев: 0

Региональные чемпионат и первенство по карате WKF прошли в Пскове 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее предоставлено председателем спортивной федерации карате города Пскова Антоном Потебня

В турнире приняли участие более 250 участников из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников.

Спортсмены соревновались в дисциплинах: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

 

Турнир являлся отборочным на чемпионат и первенство СЗФО по карате WKF, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. По итогам турнира победители и призеры в своих категориях получили право представлять Псковскую область на зональных соревнованиях.

Теги: #карате #соревнования #чемпионат
Источник: Псковская Лента Новостей
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