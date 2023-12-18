Спорт

Региональные соревнования по карате прошли в Пскове

Региональные чемпионат и первенство по карате WKF прошли в Пскове 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее предоставлено председателем спортивной федерации карате города Пскова Антоном Потебня

В турнире приняли участие более 250 участников из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников.

Спортсмены соревновались в дисциплинах: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

Турнир являлся отборочным на чемпионат и первенство СЗФО по карате WKF, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. По итогам турнира победители и призеры в своих категориях получили право представлять Псковскую область на зональных соревнованиях.