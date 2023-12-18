Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с Юрием Сорокиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз в гости к ведущему Владимиру Кузю пришел вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), благотворитель, спортсмен и музыкант Юрий Сорокин.

Как он попал в спорт и в каких видах спорта преуспел? Кто лучше катается на коньках — хоккеисты или фигуристы? Откуда у Юрия Сорокина любовь к настольному теннису и почему он бросил подводное плаванье? О чем ему говорил внутренний голос на вершине Эльбруса? Как сделать первый шаг к здоровому образу жизни?

Слушателей ждет розыгрыш приза от гостя студии!

Напомним, «Железные люди» - это новый проект «ПЛН FM», рассказывающий том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте. Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий доказывает радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.