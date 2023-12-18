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Юрий Сорокин: Я поставил себе задачу воспитать в Пскове мастеров спорта

Мастеров спорта в Пскове воспитывает руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом он сообщил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я поставил себе задачу воспитать в нашем городе мастеров спорта. Для этого я приглашаю тренеров из Санкт-Петербурга, нашел в Пскове тренера высокой квалификации, и мы ведем тренировки на профессиональном уровне. Отремонтировали зал. Чтобы получить результат, нужно создать комфортные условия для детей, чтобы тренировки проходили на самом высоком уровне. И я это сделал. Спортзал у нас соответствует всем требованиям. Обеспечиваем наших спортсменов инвентарем, формой, возим их на соревнования, и результаты растут», - поделился Юрий Сорокин.

Он отметил, что в прошлом году 16-летний спортсмен спортклуба Nordman стал чемпионом Пскова, обыграв опытных, более старших участников. «Вот, что значат постоянные тренировки на высоком уровне и с хорошими тренерами», - отметил гость студии.

Юрий Сорокин добавил, что в клубе Nordman играют сильнейшие игроки страны — первая и четвертая ракетки России.

«Моя задача - популяризировать настольный теннис и показать, что в Пскове есть клуб, в котором играют сильнейшие игроки, известные, и тем самым привлечь молодежь и взрослых к этому виду спорта», - пояснил депутат.

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«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.