Спорт

Сергей Вострецов: Парады на Красной площади — лучшая пропаганда спорта

Правительство России к 1 марта подготовит предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Это лучшая пропаганда спорта, которую можно было когда-либо придумать, считает глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«Президент услышал предложение профсоюзов России СОЦПРОФ вернуть спортивные парады на Красную площадь. Это лучшая пропаганда спорта, которую можно было когда-либо придумать», - написал Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В объединении СОЦПРОФ давно говорили, что России нужна здоровая нация, а не спорт дорогих спортсменов-индивидуалов, подчеркнул он.

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось во вторник, 19 декабря. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.