Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бизнес-ланчи вкусные обеды
ЛОНГРИД проверить здоровье
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки
ДТП кто виноват
вопросы о муниципальной реформе
Советы на зиму псковским водителям
Псков кофейни и пекарни
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
Бытовые услуги и социальный контракт
«Истфакт» Сокровища Острова
национальность белоруска
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Спорт 19.12.2023 17:590 30-летие псковского кикбоксинга. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.12.2023 09:530 Сергей Вострецов: Парады на Красной площади — лучшая пропаганда спорта 20.12.2023 08:000 Псковский фитнес-тренер дал совет тем, кто хочет убрать складки на животе 19.12.2023 19:400 Псковичи приняли участие во всероссийских киберсоревнованиях 19.12.2023 17:590 30-летие псковского кикбоксинга. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.12.2023 15:450 Воспитанник псковского клуба единоборств завоевал серебро на Всероссийских соревнованиях по дзюдо 
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 15.12.2023 07:001 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 18.12.2023 10:110 Мигрантам в Пскове раздают повестки для явки в военкомат 19.12.2023 11:590 Грузовой поезд переехал мужчину в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Сергей Вострецов: Парады на Красной площади — лучшая пропаганда спорта

20.12.2023 09:53|ПсковКомментариев: 0

Правительство России к 1 марта подготовит предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Это лучшая пропаганда спорта, которую можно было когда-либо придумать, считает глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов. 

«Президент услышал предложение профсоюзов России СОЦПРОФ вернуть спортивные парады на Красную площадь. Это лучшая пропаганда спорта, которую можно было когда-либо придумать», - написал Сергей Вострецов в своем Telegram-канале. 

В объединении СОЦПРОФ давно говорили, что России нужна здоровая нация, а не спорт дорогих спортсменов-индивидуалов, подчеркнул он. 

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось во вторник, 19 декабря. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Теги: #спорт #парад
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 123 человека
20.12.2023, 11:290 ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ 20.12.2023, 11:270 С профессиональным праздником поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ Борис Елкин 20.12.2023, 11:230 Расселенный дом рухнул в центре Петербурга 20.12.2023, 11:100 Еще один священник скончался в Псковской области
20.12.2023, 11:050 Прайс на размещение агитационных материалов на сайте «МК-Псков.ру» на выборах 17 марта 20.12.2023, 11:030 Псковское региональное отделение «Единой России» поздравляет с днем рождения Андрея Турчака 20.12.2023, 10:501 Каким будет бюджет Псковской области-2024, расскажет Александр Братчиков в эфире ПЛН FM 20.12.2023, 10:480 В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ
20.12.2023, 10:400 Армен Мнацаканян: Реставрация Святогорского монастыря — великое дело 20.12.2023, 10:380 Прайс по изготовлению агитационных материалов ООО «Городской формат плюс» на выборах 17 марта 20.12.2023, 10:370 «Беседка»: О кадастровой оценке недвижимости в Псковской области в 2023 году 20.12.2023, 10:320 С профессиональным праздником поздравил работников органов госбезопасности Александр Котов
20.12.2023, 10:220 Иллюминацию на главной новогодней ели в Невеле подключат к концу недели 20.12.2023, 10:050 День Псковской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ 20.12.2023, 10:000 Закуску и спиртное выкрала из магазина девушка в Пскове 20.12.2023, 09:530 Сергей Вострецов: Парады на Красной площади — лучшая пропаганда спорта
20.12.2023, 09:400 Кухня горела в многоквартирном доме в Пскове 20.12.2023, 09:300 В России оформили рекордное число полисов КАСКО 20.12.2023, 09:150 Время приспосабливаться 20.12.2023, 09:150 Наказание для педофилов предложили ужесточить
20.12.2023, 09:000 Наследников участников СВО освободят от пошлины за недвижимость 20.12.2023, 08:410 «Псковские тепловые сети» отмечают свое 57-летие 20.12.2023, 08:200 Четверть россиян уверена в получении новогодней премии 20.12.2023, 08:000 Псковский фитнес-тренер дал совет тем, кто хочет убрать складки на животе
20.12.2023, 08:000 Производителей наркотиков задержали в Псковской области 20.12.2023, 07:550 Часть Богом зданных пещер в Печорах закроют в рождественские дни 20.12.2023, 07:340 Самозанятым пенсионерам раскрыли, какие льготы они теряют 20.12.2023, 07:190 О влиянии застолья на кожу предупредила эндокринолог
20.12.2023, 07:000 Кормящих мам и грудных детей предложили не разлучать на время полета 19.12.2023, 22:001 Бизнес-коуч посоветовала россиянам быть активнее на корпоративах 19.12.2023, 21:400 Мужчину-лесоруба с татуировкой на ладони разыскивают в Пскове 19.12.2023, 21:200 Пскович потратил деньги знакомой и попал под суд
19.12.2023, 21:101 Специальным дипломом Дельфийского чемпионата отмечен осужденный псковской колонии за лучшее исполнение песни 19.12.2023, 21:000 Росгвардия приглашает псковичей на военную службу 19.12.2023, 20:500 Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в храме святителя Николая со Усохи 19.12.2023, 20:400 Бесплатные билеты на новогодний бал по мотивам известного фильма разыгрывают в Пскове
19.12.2023, 20:200 За повторное вождение в нетрезвом виде будут судить мужчину в Пыталовском районе 19.12.2023, 20:100 Мошенница позвала псковича в театр и заставила потратить деньги на билеты 19.12.2023, 20:000 О работе экспертов-криминалистов узнали школьники в Пскове 19.12.2023, 19:500 Литургия в память об учителях Пушкиногорского района пройдет в Казанской церкви
19.12.2023, 19:400 Псковичи приняли участие во всероссийских киберсоревнованиях 19.12.2023, 19:220 «Гонки по вертикали»: Что, новый хозяин, надо? ВИДЕО 19.12.2023, 19:200 Новый грейдер поступил в филиал Псковавтодора в Пушкинских Горах 19.12.2023, 19:100 Пскович избил палкой мужчину, оставившего экскременты в подъезде
19.12.2023, 19:000 «Экопром» призывает органы местного самоуправления соблюдать законодательство в сфере ТКО 19.12.2023, 18:450 Игорь Иванов: Социальное партнерство отлично работает на всей вертикали 19.12.2023, 18:270 Творческий проект «Голоса страны» будет реализован в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ 19.12.2023, 18:150 Новогодняя ярмарка «Арт-ель» пройдет в Пскове
19.12.2023, 18:130 Шесть автомобилей LADA Granta получили жители Псковской области, пострадавшие на производстве 19.12.2023, 18:090 Температура выше нуля ожидается в Псковской области 20 декабря 19.12.2023, 18:050 Свыше 500 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за неделю 19.12.2023, 18:030 О Софье Ковалевской расскажут в проекте «Большая страна» на федеральном канале
19.12.2023, 18:000 Наталья Федорова об итогах 2023 года для Псковского района 19.12.2023, 17:590 30-летие псковского кикбоксинга. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.12.2023, 17:520 Псковское УФАС оштрафовало «Россети» за срыв сроков подключения домов к сетям 19.12.2023, 17:471 «Обратный отсчет»: «Псковские тепловые сети». 57 лет бесперебойной работы. ВИДЕО
19.12.2023, 17:430 Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радио «Европа плюс» на выборах 17 марта 19.12.2023, 17:382 Скульптуры барсиков появились на улицах Пскова. ФОТО 19.12.2023, 17:300 Инициативы снизу: нужно ли привлекать граждан к распределению средств бюджета? 19.12.2023, 17:270 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа Znaki
19.12.2023, 17:201 Прайс на размещение агитационных материалов на выборах 17 марта от рекламного агентства «Бумеранг» 19.12.2023, 17:121 Опрос ПЛН-ТВ: Сколько псковичи готовы потратить на новогодний стол? 19.12.2023, 17:090 О правовых проблемах деревенского музея рассказала Алексею Севастьянову создатель «Изборского пряника» 19.12.2023, 17:060 Прайс на размещение агитационных материалов на сайте ПЛН на выборах 17 марта
19.12.2023, 17:001 Имущество водно-канализационного комплекса в псковской Тямше передали в «Колхоз имени Залита» 19.12.2023, 16:530 «Гонки по вертикали»: Что, новый хозяин, надо? 19.12.2023, 16:430 Безопасность в новогодние праздники обсудили в Псковском районе 19.12.2023, 16:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 декабря
19.12.2023, 16:251 «Дело вкуса»: Как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки? ВИДЕО 19.12.2023, 16:140 Званиями Героя России за время СВО удостоены 272 военнослужащих 19.12.2023, 16:032 Брата с сестрой будут судить в Пскове за похищение ребенка ради денег на еду 19.12.2023, 15:540 Трафик в сети Tele2 во время президентской линии увеличился на 5%
19.12.2023, 15:530 Более 300 нестандартных аварий случилось на теплосетях Пскова в 2023 году 19.12.2023, 15:450 Воспитанник псковского клуба единоборств завоевал серебро на Всероссийских соревнованиях по дзюдо  19.12.2023, 15:393 Кот Владыка и бульдог Хрюнстон блаженствуют в Крыму — митрополит Тихон 19.12.2023, 15:370 «Изборские истории» с Александром Донецким: Зима как национальный феномен и историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru