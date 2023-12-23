Спорт

Утверждены итоги чемпионата Псковской области по шахматам среди команд районов и городов

Федерация шахмат Псковской области утвердила окончательные итоги чемпионата области 2023 года среди команд районов и городов, который прошёл в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

По результатам турнира всем участникам обсчитан как российский, так и международный рейтинг, а также 13 выполнили нормативы спортивных разрядов по шахматам. Пятерым спортсменам, которые впервые приняли участие в турнире с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ, присвоены индивидуальные идентификационные коды шахматистов Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Приветствовать участников соревнования пришли заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев и директор лицея №10 Игорь Буйко.

Открылся чемпионат области по традиции гимном России, который прозвучал под сводами турнирного помещения лицея №10 города Великие Луки.

«Командный чемпионат области 2023 года получился зрелищным, хотя активная борьба за лидерство развернулась между фаворитами турнира – сборными города Пскова и города Великие Луки. И домашние стены всё же помогли…» – отметили в федерации шахмат.

По результатам 10 туров звание чемпиона области 2023 года среди команд муниципальных образований завоевала сборная города Великие Луки.

Второе место и серебряные медали вручены сборной города Пскова (отставание от команды чемпионов на 1,5 очка).

Третьими к финишу пришла сборная Псковского района, которая впервые выступила под руководством нового тренера Максима Марина, который тренирует районных шахматистов в новом помещении Дома культуры в деревне Соловьи.

На закрытии чемпионата области главный судья соревнований и вице-президент областной федерации шахмат Максим Трефилов вручил шахматистам заслуженные награды: медали и грамоты комитета по спорту Псковской области и региональной спортивной федерации шахмат.

Всем командам были вручены календари на 2024 год, посвященные празднованию 225-летия со дня рождения первого русского шахматного мастера, уроженца Опоцечкого уезда Псковской губернии Александра Петрова.