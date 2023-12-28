Спорт

Юные шахматисты из Псковской области примут участие в первенствах России 2024 года

Подведены окончательные итоги выступлений юных шахматистов Псковской области на первенстве Северо-западного федерального округа. Медали для региона в первенствах СЗФО 2023 года завоевали юные шахматисты: Мария Солдатова, Ростислав Бобовкин, Эвелина Галаханова и Валерия Кузнецова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

«На ответственных и сильных по составу участников всероссийских отборочных на первенство России 2024 года соревнованиях — первенств СЗФО – "золотой дубль" оформила ведущая 9-летняя шахматистка Псковской области Мария Солдатова. Она в группе девочек до 11 лет завоевала золотую медаль первенства СЗФО по шахматам 2023 года, обеспечив себе право на участие в высшей лиге первенства России. Вторую свою золотую медаль Мария завоевала, но уже в спортивной дисциплине "быстрые шахматы". Такая победа по новому регламенту Федерации шахмат России даёт ей право участвовать по этому виду соревнований в первенстве России», - отметили в региональной федерации шахмат.

Бронзовую медаль за третье место в группе юношей до 15 лет завоевал Ростислав Бобовкин, получив также право участвовать в первенстве России 2024 года, которое пройдет в Екатеринбурге.

Две бронзовых медали в первенстве СЗФО по быстрым шахматам и блицу завоевала самая юная участница из Псковской области Валерия Кузнецова в группе девочек до 9 лет.

Ещё одну бронзовую медаль за третье место в первенстве СЗФО по блицу в копилку сборной внесла чемпионка Псковской области среди женщин 2023 года Эвелина Галаханова.

По итогам первенства СЗФО по шахматам с классическим контролем времени право на участие в высшей лиге первенства России получили пять представителей Псковской области: Валерия Кузнецова (девочки до 9 лет), Мария Солдатова (Д11), Вероника Петрова (Д15), Ростислав Бобовкин (Ю15), Эвелина Галаханова (Д17).

В связи с последними нововведениями, согласно которым первенства СЗФО по быстрым шахматам и блицу также стали отборочными для участия в первенстве России, то и по этим спортивным шахматным дисциплинам право участия во всероссийских соревнованиях получили шахматисты Псковской области: Савелий Козлов (блиц Ю13), Эвелина Галаханова (блиц Д17), Мария Солдатова (быстрые шахматы Д 11), Вероника Петрова (быстрые шахматы Д 15), Ростилав Бобовкин (быстрые шахмат Ю15), Эвелина Галаханова (быстрые шахматы Д17).