Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Реформа ОМСУ первый этап
как пользоваться газом
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки
Бытовые услуги и социальный контракт
влиятельная сотня
«обратный отсчет» с губернатором
коронные фразы
«Истфакт» Сокровища Острова
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
Контейнеры в снегу
 
 
 
ещё Спорт 28.12.2023 15:280 Бегом в 2024-й! 31.12.2023 16:200 Юные шахматисты из Псковской области примут участие в первенствах России 2024 года 29.12.2023 18:150 Бал чемпионов вновь объединил лучших спортсменов и тренеров Псковской области 28.12.2023 15:280 Бегом в 2024-й! 28.12.2023 14:470 Комитету по спорту Псковской области исполнилось 100 лет 28.12.2023 08:000 Клуб «СуперФитнес» в Пскове приглашает на бесплатное занятие 1 января
 
 
 
Самое популярное 29.12.2023 11:550 Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества» 27.12.2023 22:075 Два человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Пушкиногорском районе 26.12.2023 13:547 Старое колесо обозрения в Пскове ликвидируют 25.12.2023 08:190 Пропавшего юношу из псковского Торошино нашли мёртвым 24.12.2023 21:598 Потушившие Вечный огонь псковские подростки хотели посмотреть, как будут таять снежные глыбы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Юные шахматисты из Псковской области примут участие в первенствах России 2024 года

31.12.2023 16:20|ПсковКомментариев: 0

Подведены окончательные итоги выступлений юных шахматистов Псковской области на первенстве Северо-западного федерального округа. Медали для региона в первенствах СЗФО 2023 года завоевали юные шахматисты: Мария Солдатова, Ростислав Бобовкин, Эвелина Галаханова и Валерия Кузнецова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

«На ответственных и сильных по составу участников всероссийских отборочных на первенство России 2024 года соревнованиях — первенств СЗФО – "золотой дубль" оформила ведущая 9-летняя шахматистка Псковской области Мария Солдатова. Она в группе девочек до 11 лет завоевала золотую медаль первенства СЗФО по шахматам 2023 года, обеспечив себе право на участие в высшей лиге первенства России. Вторую свою золотую медаль Мария завоевала, но уже в спортивной дисциплине "быстрые шахматы". Такая победа по новому регламенту Федерации шахмат России даёт ей право участвовать по этому виду соревнований в первенстве России», - отметили в региональной федерации шахмат.

Бронзовую медаль за третье место в группе юношей до 15 лет завоевал Ростислав Бобовкин, получив также право участвовать в первенстве России 2024 года, которое пройдет в Екатеринбурге.

Две бронзовых медали в первенстве СЗФО по быстрым шахматам и блицу завоевала самая юная участница из Псковской области Валерия Кузнецова в группе девочек до 9 лет.

Ещё одну бронзовую медаль за третье место в первенстве СЗФО по блицу в копилку сборной внесла чемпионка Псковской области среди женщин 2023 года Эвелина Галаханова.

По итогам первенства СЗФО по шахматам с классическим контролем времени право на участие в высшей лиге первенства России получили пять представителей Псковской области: Валерия Кузнецова (девочки до 9 лет), Мария Солдатова (Д11), Вероника Петрова (Д15), Ростислав Бобовкин (Ю15), Эвелина Галаханова (Д17).

В связи с последними нововведениями, согласно которым первенства СЗФО по быстрым шахматам и блицу также стали отборочными для участия в первенстве России, то и по этим спортивным шахматным дисциплинам право участия во всероссийских соревнованиях получили шахматисты Псковской области: Савелий Козлов (блиц Ю13), Эвелина Галаханова (блиц Д17), Мария Солдатова (быстрые шахматы Д 11), Вероника Петрова (быстрые шахматы Д 15), Ростилав Бобовкин (быстрые шахмат Ю15), Эвелина Галаханова (быстрые шахматы Д17).

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 300 человек
31.12.2023, 17:200 В канун Нового года Михаил Ведерников исполняет мечты детей с «Елки желаний» 31.12.2023, 17:000 Николай Королев: Новогоднюю ночь последние 25 лет я провожу на работе 31.12.2023, 16:400 Путин выступил с новогодним обращением к россиянам 31.12.2023, 16:200 Юные шахматисты из Псковской области примут участие в первенствах России 2024 года
31.12.2023, 16:000 Игорь Иванов: Пусть новый год будет наполнен радостью, миром и добром 31.12.2023, 15:400 Какой будет погода в Псковской области 1 января, рассказали синоптики 31.12.2023, 15:200 Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали 31.12.2023, 15:000 Светлана Мельникова: Пусть новогодние праздники будут сопряжены для вас соприкосновением с музеем
31.12.2023, 14:404 Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию 31.12.2023, 14:220 Участок улицы Максима Горького в Пскове полностью открыли для движения транспорта 31.12.2023, 14:000 Алексей Овсянников – коллективу УМВД: Пусть Новый год принесет вам удачу во всех начинаниях 31.12.2023, 13:400 В России введут первые в мире ГОСТы по ликвидации последствий землетрясений
31.12.2023, 13:200 Эстафету акции «Полицейский Дед Мороз» приняли в Пушкиногорском районе 31.12.2023, 13:000 Личные итоги года будет подводить каждый второй пскович − исследование 31.12.2023, 12:400 20-градусные морозы придут в Псковскую область 31.12.2023, 12:200 Митрополит Арсений совершит литургию в Псково-Печерском монастыре в ночь на 1 января
31.12.2023, 12:000 Светлана Белюкова: Посетителей усадьбы Софьи Ковалевской ждет особенная новогодняя неделя 31.12.2023, 11:401 В Псковской области снят запрет на запуск фейерверков до 10:00 2 января 31.12.2023, 11:221 Великие Луки: яркий город в преддверии 2024-го. ФОТОРЕПОРТАЖ 31.12.2023, 11:000 Николай Козловский: 2023 год запомнится важными событиями, испытаниями и свершениями
31.12.2023, 11:003 Почти 100 врачей трудоустроились в Псковской области в 2023 году 31.12.2023, 11:000 Александр Котов: Пусть 2024 год станет временем новых идей, возможностей и перспектив 31.12.2023, 10:400 Прокуратура потребовала обеспечить двух инвалидов жильем в Пскове 31.12.2023, 10:200 Александр Козловский: Испытания сплотили нас и сделали мудрее
31.12.2023, 10:031 Пропавшего подростка нашли в Великих Луках 31.12.2023, 09:410 Пьяный водитель на Chevrolet вновь попался полицейским в Пскове 31.12.2023, 09:210 В России вступили в силу новые правила приемки квартир в новостройках 31.12.2023, 09:001 В Карелии на новогодние праздники ожидают рост числа туристов на 10-15%
31.12.2023, 02:250 Электромобиль впервые может стать самой продаваемой легковушкой в мире за год 31.12.2023, 01:140 Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП 31.12.2023, 00:320 В преддверии Нового года псковичам напомнили о пожарной безопасности 31.12.2023, 00:090 Умерла легендарная ведущая программы «Время» Галина Зименкова
30.12.2023, 23:580 С шестью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 30.12.2023, 22:520 Для приема заявок при отключении электроэнергии в Псковской области задействуют телефон 122 30.12.2023, 22:090 Несовершеннолетний нанес ножевое ранение взрослому мужчине в Печорах 30.12.2023, 21:551 Псковская область установила рекорд по уровню реализации нацпроектов
30.12.2023, 21:150 Борис Елкин поздравил экипаж БАПЛ «Псков» с Новым годом 30.12.2023, 20:320 Островские власти и коммунальщики «сверили часы» 30.12.2023, 20:250 Умер известный публицист Максим Соколов 30.12.2023, 19:590 Михаил Ведерников потребовал ускорить темп работы по созданию Центра молодежи в Пскове
30.12.2023, 19:340 Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов ВСУ по Белгороду 30.12.2023, 18:530 Йо-хо-хо и новогодние приключения 30.12.2023, 18:410 Андрей Турчак: Обстрел Белгорода — это теракт, который не останется безнаказанным 30.12.2023, 18:250 Михаил Ведерников посетил бойцов СВО в госпитале и поздравил с наступающим Новым годом
30.12.2023, 18:061 Россиянам подсказали способ определить испорченную икру на глаз 30.12.2023, 18:000 Алеся Михачева: Верю в чудеса и люблю загадывать желания 30.12.2023, 17:330 Путину доложили об обстреле Белгорода 30.12.2023, 17:270 Активисты «Движения первых» поздравили псковских пожарных с Новым годом
30.12.2023, 17:200 Очевидцев наезда автомобиля на пешехода ищут в Пскове 30.12.2023, 17:060 При обстреле Белгорода погибли 10 человек, 45 ранены 30.12.2023, 17:000 Татьяна Пасман: Уходящий год был непростым, но очень разнообразным 30.12.2023, 16:234 Четверо рыбаков попали в полынью около острова Белов в Псковском районе
30.12.2023, 16:060 Островский район претендует на всероссийскую муниципальную премию «Служение» 30.12.2023, 16:000 Виталий Дидыч: Я обычно не жду подарков на Новый год 30.12.2023, 15:490 15 машин с разницей в несколько часов разбились на трассе под Великим Новгородом 30.12.2023, 15:320 В Госдуме предложили учредить «Орден Носка» в честь «голой» вечеринки Ивлеевой
30.12.2023, 15:301 Юрий Сорокин: Что касается новогодних традиций – в нашей семье принято встречать год с пельменями на столе 30.12.2023, 15:140 В Псковском районе вручили ключи от новых квартир детям-сиротам 30.12.2023, 15:000 Дмитрий Шахов: Новый год на Руси - праздник семейный 30.12.2023, 14:450 Михаил Ведерников исполнил мечту ребенка из Крыма
30.12.2023, 14:350 Фотофакт: ДТП с несколькими автомобилями в центре Пскова 30.12.2023, 14:160 Умер бывший председатель Счетной палаты России 30.12.2023, 14:000 Дмитрий Белюков: 2023-й был насыщен событиями 30.12.2023, 13:590 Михаил Ведерников сообщил, что осталось сделать до Нового года
30.12.2023, 13:400 «Михайловское» переходит в праздничный режим работы 30.12.2023, 13:290 Псковские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающими праздниками 30.12.2023, 13:200 Карта праздничного сияния Пскова. ИНФОГРАФИКА 30.12.2023, 13:160 Псковичей и гостей города приглашают отметить Рождество в музее
30.12.2023, 13:100 Александр Борисов: Год был достаточно эффективным 30.12.2023, 13:000 АвтоАс рассказал, как получить OMODA выгодой до 250 000 рублей 30.12.2023, 12:551 В поддержку выдвижения Путина на выборах собрано 500 тысяч подписей 30.12.2023, 12:360 Великолучанин пытался взломать дверь торгового центра ранним утром
30.12.2023, 12:260 Ветеранов Росгвардии поздравили в Пскове 30.12.2023, 12:070 Крупнейший российский автозавод приостановил выпуск автомобилей 30.12.2023, 12:000 Армен Мнацаканян: Пусть Псковская область экономически развивается в новом году 30.12.2023, 11:571 Борис Елкин: Администрация Пскова приобрела 49 квартир для детей-сирот
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru