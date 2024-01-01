Спорт

Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Псковской области

Сегодня в поселке Дедовичи в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы состоялся традиционный рождественский турнир по настольному теннису. Как сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, участие в соревнованиях приняли 39 спортсменов из разных районов Псковской области, а также из Санкт-Петербурга.

Фото: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Итоги турнира оказались следующими.

В общем зачете победу одержала Елизавета Колякова (Санкт-Петербург). Второе место занял Андрей Чугаев, третье - Михаэль Левин (оба - клуб «Nordman»).

В парном мужском разряде первенствовали Алексей Швецов и Степан Бутырко (клуб «Nordman»). Их одноклубники Михаэль Левин и Владислав Михайлов стали вторыми, а пскович Дмитрий Горбачев и Сергей Терашкевич из Печор - третьими.

В парном женском разряде не было равных Елизавете Коляковой (Санкт-Петербург) и Милане Ивановой (Дедовичи). Второе место заняли псковички Анастасия Яблочкина и Анастасия Беляева, третье - Анастасия Ильина и Алеся Голубович (клуб «Nordman»).

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В турнире среди женщин первое место заняла Елизавета Колякова (Санкт-Петербург), второе - Анастасия Беляева (Псков), третье -

Анастасия Ильина (клуб «Nordman»).

У девушек в возрасте до 18 лет на пьедестал почета поднялись Анастасия Беляева (Псков), Анастасия Ильина и Алеся Голубович (обе - клуб «Nordman»).

В юношеском зачете победил Андрей Чугаев, «серебро» досталось Михаэлю Левину, а «бронза» - Рустаму Рузиеву Рустам (все - клуб «Nordman»)

«Поздравляем победителей и желаем спортсменам новых успешных выступлений. Всех с наступающим праздником Рождества!» - написал Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».