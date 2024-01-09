Спорт

Третий этап лыжного кубка ветеранов Пскова состоится 14 января

Третий этап лыжного кубка ветеранов Пскова состоится 14 января в Мальской Долине на нижней трассе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований.

В мероприятии примут участие жители Пскова и Псковского района, города Печоры и Струг Красных, а также гости всех возрастов.

Организует мероприятие Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова. Регистрация участников будет проходить в помещении проката центра до 10.30. Старт в 11.00. Ожидается участие порядка 80 любителей.

Лыжники будут состязаться в гонке на 10 километров.