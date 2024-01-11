Спорт

150 дней осталось до Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

До Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках осталось 150 дней. Об этом сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пять месяцев - это время для усиленной и точечной работы оргкомитета. На текущий момент мы знаем не так много, но некоторые выводы сделать можно», – отметили в сообществе.

Глава города Великие Луки Николай Козловский еще в июле разместил предварительную программу встречи. Временные рамки мероприятия с тех пор расширились, но это касается в большей степени регламентированных моментов, таких как заезд и разъезд участников.

«Рваный» формат события вызван наличием официального государственного праздника в середине недели. В 2024 году День России (12 июня) выпадает на среду, традиционно в эту дату аэронавты совершают массовый и яркий общий старт.

Полюбившийся горожанам и гостям полет «кей-граб» обычно шел в связке с общим стартом.

«Два дня подряд мы наблюдали эти фестивальные активности. Обычно это были выходные и туристы могли провести уикэнд в Великих Луках. В этом году "кей-граб" заявлен на субботу 15 июня», – добавили организаторы.

Оба события будут прерывать соревновательный процесс чемпионата России, спортивные полеты которого должны пройти с 10 по 16 июня.

«Мнения воздухоплавателей о такой практике разделяются, настроенные на чистый спорт аэронавты, конечно, имеют право быть недовольными. Однако, как говорится, таков путь», – уточнили в сообществе.

Главным судьей чемпионата России по воздухоплавательному спорту станет призер двух предыдущих Встреч воздухоплавателей в Великих Луках Евгений Чубаров.