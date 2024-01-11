Спорт

18-летний футболист переходит из клуба «Луки-Энергия» в «Муром»

18-летний футболист Иван Белик из Великих Лук переходит из клуба «Луки-Энергия» в футбольный клуб «Муром». Об этом в своем Telegram-канале сообщил футбольный инсайдер Сергей Ильёв.

Фото: ФК «Луки-Энергия»

«"Муром" подписал группу новичков (Левин, Самсонов, Есин и 18-летний Белик из Великих Лук). Покидают Плопа, Гыстаров, Агаронян, Бутаков, Чаукин и голкипер Трунин. Защитник Данила Ведерников, как и анонсировал, отправился на сбор с "Пари НН"», - рассказал Сергей Ильёв.

Иван Белик родился 4 июля 2005 года. Играет на позиции защитника. В футбольной карьере дебютировал 2 апреля 2023 года.

«Муром» — футбольный клуб из города Мурома Владимирской области, основанный в 2014 году. С 2017 года выступает в первенстве профессиональной футбольной лиги, группа 2.