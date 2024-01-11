Спорт

Открытый чемпионат Псковской области по таврелям пройдет в Великих Луках

Открытый чемпионат Псковской области по таврелям пройдет, предварительно, 10-11 февраля в городе Великие Луки. Положение о проведении соревнований появится в ближайшее время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации таврелей.

Фото: Федерация таврелей Псковской области

Также официально утвержден план на 2024 год от комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Совместно с федерацией таврелей Псковской области планируется организовать пять официальных соревнований: