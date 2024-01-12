Областной чемпионат по зимнему дрифту проходит в Пскове

Чемпионат Псковской области по зимнему дрифту проходит 13 января по адресу: Псков ул. Яна Райниса 41. Об этом сообщается в группе Drift Mania 60 в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Федор Егоров
Вход для зрителей будет бесплатный.
Судейский состав:
- Игорь Озолин (дрифт-пилот, блогер, участник «Дорога в дрифт 3»);
- Владимир Афанасьев (Нигатив ех. Триада);
- Артем Манько (победитель «Дорога в дрифт 3»).
Тайминг мероприятия:
- 8.00 - 9.00 заезд участников;
- 9.00 - 10.00 регистрация участников. Техническая комиссия;
- 10.00 - 10.15 брифинг пилотов;
- 10.30 - 11.20 тренировочные заезды;
- 11.20 - 12.00 показательное выступление «Мотокросс»;
- 12.00 - 13.00 тренировочные заезды;
- 13.00 - 13.15 брифинг пилотов;
- 13.30 - 15.30 квалификационные заезды;
- 15.30 - 16.00 брифинг пилотов;
- 16.00 - ... парные заезды.
По окончанию парных заездов состоится награждение пилотов. Вход для зрителей с 10.00 бесплатный.