Спорт

Областной чемпионат по зимнему дрифту проходит в Пскове

Чемпионат Псковской области по зимнему дрифту проходит 13 января по адресу: Псков ул. Яна Райниса 41. Об этом сообщается в группе Drift Mania 60 в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Федор Егоров

Вход для зрителей будет бесплатный.

Судейский состав:

Игорь Озолин (дрифт-пилот, блогер, участник «Дорога в дрифт 3»);

Владимир Афанасьев (Нигатив ех. Триада);

Артем Манько (победитель «Дорога в дрифт 3»).

Тайминг мероприятия:

8.00 - 9.00 заезд участников;

9.00 - 10.00 регистрация участников. Техническая комиссия;

10.00 - 10.15 брифинг пилотов;

10.30 - 11.20 тренировочные заезды;

11.20 - 12.00 показательное выступление «Мотокросс»;

12.00 - 13.00 тренировочные заезды;

13.00 - 13.15 брифинг пилотов;

13.30 - 15.30 квалификационные заезды;

15.30 - 16.00 брифинг пилотов;

16.00 - ... парные заезды.

По окончанию парных заездов состоится награждение пилотов. Вход для зрителей с 10.00 бесплатный.